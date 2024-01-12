Путин проведет встречу с главой РЖД

Пресс-секретарь президента рассказал, что глава государства работает в Кремле

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 12 декабря встретится с главой РЖД Олегом Белозеровым, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля рассказал, что глава государства работает в Кремле. "У него [Путина] сегодня будет на приеме руководитель РЖД [Олег] Белозеров", - сказал Песков.

Путин регулярно уделяет внимание теме железнодорожного сообщения. 15 декабря он принял участие в Съезде железнодорожников, а позже в том же месяце провел совещание по теме развития Восточного полигона РЖД, включающего Транссиб и БАМ. На встрече с предпринимателями в Хабаровске 11 января Путин назвал одной из главных задач РЖД увеличение скорости перевозок. По словам президента, высокоскоростное железнодорожное сообщение сначала будет развиваться в европейской части страны, затем на Урале и так далее. Как подчеркнул глава государства, это востребовано с учетом размеров территории страны.