12 января, 10:37
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Удары США и Британии по Йемену и итоги поездки на Дальний Восток. Темы брифинга Пескова

US Central Command handout/ EYEPRESS via Reuters Connect
© US Central Command handout/ EYEPRESS via Reuters Connect

Итоги поездки президента РФ Владимира Путина на Дальний Восток и американские и британские удары по Йемену стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

  • Путин проводит в Кремле "отдельные рабочие встречи", в том числе принимает руководителя РЖД Олега Белозерова.
  • По итогам поездки президента на Дальний Восток "будут формулироваться перечни поручений".
  • В Кремле еще не определились с датой послания президента Федеральному собранию: "Пока точной даты нет, мы будем вас информировать".

Об ударах по Йемену

  • Удары Великобритании и США по Йемену с точки зрения международного права "являются нелегитимными": "Мы их осуждаем".
  • Резолюция Совбеза ООН "не предоставляет никакого права наносить удары" по Йемену. Американцы и британцы пытались "подвести международно-правовую основу" под свои действия, но "эта попытка не увенчалась успехом".
  • Россия не поддерживала атаки повстанцев-хуситов на суда в Красном море. В Москве призывали хуситов "отказаться от подобной практики" как "чрезвычайно неверной".

Об остановке американской помощи Украине

  • "Мы видим, что в Соединенных Штатах продолжаются внутренние дебаты".
  • Многие интересуются "таким краеугольным вопросом, как куда тратятся их деньги" и каков результат. "Ответ очевиден, многие, в том числе и за океаном, видят этот ответ".

О новом разделе сайта Кремля

  • Представленный Путиным портал о дикой природе России nature.kremlin.ru - "его личная инициатива". Президент давно уделяет большое внимание вопросам экологии: "13% территории нашей страны - это так или иначе природоохранные территории".
 
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