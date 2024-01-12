Удары США и Британии по Йемену и итоги поездки на Дальний Восток. Темы брифинга Пескова

Итоги поездки президента РФ Владимира Путина на Дальний Восток и американские и британские удары по Йемену стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О планах президента
- Путин проводит в Кремле "отдельные рабочие встречи", в том числе принимает руководителя РЖД Олега Белозерова.
- По итогам поездки президента на Дальний Восток "будут формулироваться перечни поручений".
- В Кремле еще не определились с датой послания президента Федеральному собранию: "Пока точной даты нет, мы будем вас информировать".
Об ударах по Йемену
- Удары Великобритании и США по Йемену с точки зрения международного права "являются нелегитимными": "Мы их осуждаем".
- Резолюция Совбеза ООН "не предоставляет никакого права наносить удары" по Йемену. Американцы и британцы пытались "подвести международно-правовую основу" под свои действия, но "эта попытка не увенчалась успехом".
- Россия не поддерживала атаки повстанцев-хуситов на суда в Красном море. В Москве призывали хуситов "отказаться от подобной практики" как "чрезвычайно неверной".
Об остановке американской помощи Украине
- "Мы видим, что в Соединенных Штатах продолжаются внутренние дебаты".
- Многие интересуются "таким краеугольным вопросом, как куда тратятся их деньги" и каков результат. "Ответ очевиден, многие, в том числе и за океаном, видят этот ответ".
О новом разделе сайта Кремля
- Представленный Путиным портал о дикой природе России nature.kremlin.ru - "его личная инициатива". Президент давно уделяет большое внимание вопросам экологии: "13% территории нашей страны - это так или иначе природоохранные территории".