12 января, 10:15,
обновлено 12 января, 10:24

Песков сообщил, что дату послания Путина парламенту пока не определили

В предыдущий раз президент оглашал послание Федеральному собранию 21 февраля 2023 года

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Дата, в которую в этом году может состояться послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, пока не определена.

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Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, пока точной даты нет. Мы будем вас информировать", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В предыдущий раз Путин оглашал послание Федеральному собранию 21 февраля 2023 года. Как правило, глава российского государства обращается с посланием к парламенту каждый год. 

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