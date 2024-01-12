По итогам поездки Путина на Дальний Восток будут подготовлены перечни поручений

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков напомнил, что президент вернулся из двухдневной поездки по Дальнему Востоку

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Перечни поручений по итогам мероприятий программы дальневосточной рабочей поездки президента РФ Владимира Путина будут опубликованы, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он напомнил, что Путин вернулся из двухдневной поездки по Дальнему Востоку, где у него, в частности, состоялись субстантивные разговоры с представителями общественности Анадыря и дальневосточными предпринимателями. "Разумеется, итоги этих разговоров будут сейчас анализироваться. Будут формулироваться перечни поручений", - сказал представитель Кремля.