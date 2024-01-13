ОЭЗ "Липецк" за пять лет привлекла 31 резидента с объемом инвестиций 107 млрд рублей

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов отметил, что всего регион предлагает более 350 площадок для инвесторов

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Липецк" за пять лет появился у 31 компании, объем вложенных ими инвестиций составил 107 млрд рублей. Об этом на открытии дня региона на международной выставке-форуме "Россия" сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

"Наша экономическая зона постоянно, каждый год в лидерах инвестиционной привлекательности. <…> 31 новый резидент, 107 млрд рублей инвестиций", - сказал Артамонов. Он отметил, что в регион продолжают приходить новые инвесторы. "В качестве примера могу назвать новый комплекс по импортозамещению кормов для животных. Первый завод, буквально недели - и мы будем открывать, он уже готов, компания "Пэт продакшн". И следующий завод проектируется, тоже скоро будем забивать сваи на елецкой площадке нашей экономической зоны", - пояснил Артамонов. Всего, по его словам, регион предлагает больше 350 площадок для инвесторов.

Кроме того, губернатор отметил совместный с белорусскими партнерами проект по восстановлению производства тракторов. Первый цех на базе Липецкого тракторного завода (ЛТЗ) планируется восстановить при участии белорусского холдинга "Амкодор" этой весной. Ранее Артамонов сообщал, что власти планируют расширить ОЭЗ "Липецк" на территорию ЛТЗ и создать там кластер сельскохозяйственного машиностроения.

По данным Минэкономразвития России, особая экономическая зона "Липецк" создана в 2005 году и является одной из первых ОЭЗ в стране. За все время в ОЭЗ зарегистрировано 59 резидентов с объемом заявленных инвестиций свыше 219 млрд рублей. Резидентами создано около 5,4 тыс. рабочих мест, большая часть из которых высокопроизводительные.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.