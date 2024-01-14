ВРП Владимирской области за 20 лет вырос в 15 раз

Губернатор Александр Авдеев добавил, что уровень бедности за это время в регионе снизился в три раза

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Валовой региональный продукт (ВРП) Владимирской области за 20 лет увеличился в 15 раз.

Об этом сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев в ходе дня региона на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

"20 лет назад валовый региональный продукт [составлял] 50 млрд, сейчас он приближается или даже превосходит 800 млрд рублей. То есть, увеличился в 15 раз как минимум", - отметил глава региона

По словам Авдеева, уровень бедности за это время в регионе снизился в три раза. "Мы реализуем такие программы, которые еще 10-15 лет назад казались невозможными. Это строительство большого количества школ, открытие медицинского вуза, обновление инфраструктуры здравоохранения", - подчеркнул губернатор.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.