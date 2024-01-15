Росатом направит делегацию в Шри-Ланку для обсуждения соглашения о строительстве АЭС

Глава ланкийского Совета по атомной энергии С. Р. Д. Роза отметил, что Россия сделала Шри-Ланке такие же предложения о возведении морских и наземных АЭС, как и предложенные ею Бангладеш и Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 января. /ТАСС/. Делегация Росатома посетит Шри-Ланку для обсуждения межправительственного соглашения с РФ о строительстве АЭС. Об этом сообщил глава ланкийского Совета по атомной энергии (SLAEA) С. Р. Д. Роза.

"Россия, а также Дания и Франция проявили интерес к развитию энергетики Шри-Ланки. Российское предложение является достаточно всеобъемлющим, и оно будет рассмотрено ланкийским правительством, - приводит слова главы SLAEA газета Daily Mirror. - Росатом направит делегацию в Шри-Ланку для обсуждения соглашения с РФ о строительстве АЭС".

Роза отметил, что Россия сделала Шри-Ланке такие же предложения о возведении морских и наземных АЭС, как и предложенные ею Бангладеш и Индии.

Ранее руководитель SLAEA заявил, что в случае принятия политического решения о строительстве в Шри-Ланки АЭС при российском содействии на станции должны быть установлены малые модульные реакторы (ММР). Вопрос о стоимости проекта, которая, вероятно, превысит $2 млрд, пока, по его словам, не рассматривался.

По данным посла Шри-Ланки в России Джаниты Лиянге, госкорпорация "Росатом" и власти островного государства достигли договоренности построить АЭС, мощность которой может составить до 300 МВт. Стороны обсуждают вопрос о том, будет ли это плавучая или наземная АЭС.