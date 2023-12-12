Правительство Шри-Ланки рассчитывает на сотрудничество с РФ в строительстве АЭС

Как сообщил глава ланкийского Совета по атомной энергии С.Р.Д. Роза, это станет возможно в случае подписания соответствующего межправительственного соглашения между двумя странами

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 декабря. /ТАСС/. Власти Шри-Ланки рассчитывают на сотрудничество с Россией в строительстве АЭС на основе межправительственного соглашения между двумя странами. Об этом сообщил глава ланкийского Совета по атомной энергии (SLAEA) С.Р.Д. Роза.

"Россия, которая уже инвестировала в производство атомной энергии в Бангладеш и Индии, проявила повышенный интерес к строительству АЭС в Шри-Ланке. Мы сможем реализовать этот проект в случае подписания межправительственного соглашения с Россией", - цитирует главу SLAEA газета Daily Mirror.

Делегация высокого уровня из России, которая недавно находилась в Шри-Ланке, обсуждала с властями страны сотрудничество в строительстве морской или наземной АЭС, сказал Роза. Российская сторона предложила помощь в наращивании потенциала и обучении ланкийцев в этой области. В случае принятия политического решения о строительстве в Шри-Ланке АЭС при российском содействии на станции должны быть установлены малые модульные реакторы. Вопрос о стоимости проекта, которая, вероятно, превысит $2 млрд, пока не рассматривался.

Ранее посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянге сообщила, что ГК "Росатом" и власти островного государства договорились построить АЭС, мощность которой может составить до 300 МВт. Стороны обсуждают вопрос о том, будет ли это плавучая или наземная АЭС. "Это единственная возможность для разрешения топливного кризиса в стране, мы понимаем это и продвигаемся в этом вопросе очень быстро, строительство будет запущено в ближайшем будущем", - подчеркнула посол Шри-Ланки.