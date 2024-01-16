В ВТБ сообщили, что вопрос обратного сплита акций ВТБ находится на начальном этапе

Топ-менеджер Дмитрий Пьянов отметил, что и акционерам, и эмитентам неудобно работать с имеющемся "мелким номиналом акций"

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Вопрос обратного сплита (объединение нескольких акций в одну) ценных бумаг ВТБ находится на начальном этапе, проработка темы займет весь 2024 год. Об этом сообщил журналистам в кулуарах Международной выставки-форума "Россия" первый заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Это обсуждение на начальном этапе, но мы зафиксировали большой интерес к этой теме", - сказал он, комментируя возможность обратного сплита.

Топ-менеджер отметил, что и акционерам, и эмитентам неудобно работать с имеющемся "мелким номиналом акций".

При этом, по словам Пьянова, существует много технических вопросов. "Есть вопросы дробных акций, неизбежно. Но в любом случае это вопрос общего собрания акционеров", - добавил банкир, уточнив, что, скорее всего, весь 2024 год уйдет на проработку вопроса обратного сплита.

В конце декабря сообщалось, что ВТБ рассматривает возможность обратного сплита своих акций для удобства акционеров.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.