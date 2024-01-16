Долгосрочные сбережения, жилье и ВВП. О чем говорили на Дне финансов на выставке "Россия"

Не менее 9 млн россиян станут участниками программы долгосрочных сбережений к 2030 году, а объем вложений может составить 1,2 трлн рублей. Об этом заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин, открывая День финансов на международной выставке-форуме "Россия".
К программе присоединился глава Минфина Антон Силуанов, который после пленарной сессии прокатился на коньках. Во вторник ВДНХ посетил и премьер-министр Михаил Мишустин - он, в частности, побывал в студии ТАСС.
ТАСС собрал основные заявления на Дне финансов.
Об экономике России
- Для повышения благосостояния россиян и развития бизнеса необходима устойчивая финансовая инфраструктура, отметил Мишустин. Он подчеркнул, что российская экономика растет, поскольку удалось нивелировать внешние риски.
- По предварительным оценкам, за 11 месяцев 2023 года ВВП России вырос на 3,3%, а обрабатывающая промышленность - на 7,5%. "Положительные изменения видны в каждой отрасли", - сказал премьер-министр.
- Силуанов уточнил, что прогноз по росту ВВП за 2023 год скорректирован в лучшую сторону - до 3,5%. Все планы и обязательства государства обеспечены бюджетом и будут выполнены, заверил он.
О долгосрочных сбережениях
- Участниками программы долгосрочных сбережений, стартовавшей 1 января, к 2030 году станут не менее 9 млн россиян, ожидают в ЦБ. "Представляется, что программа долгосрочных сбережений позволит гражданам обеспечить свою жизнь на старости, обеспечить необходимый финансовый запас прочности. Для этого создано большое количество разных стимулов, в первую очередь это налоговые стимулы, возможность софинансирования", - сказал Чистюхин.
О ключевой ставке
- Ключевая ставка в России к концу 2024 года может снизиться с нынешних 16% до 13%. Такой прогноз огласил в кулуарах выставки первый заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов.
О налогах
- Глава Минфина на пленарной сессии отметил рост собираемости налогов в стране, связанный с изменениями в работе налоговой службы: "Платить налоги стало комфортно".
О банковском секторе
- За 10 лет объем подозрительных операций в российском банковском секторе снизился в десятки раз, заявил Чистюхин. Из его презентации следует, что объем таких операций по выводу средств за рубеж, по предварительным данным, по итогам 2023 года составил 32 млрд рублей, а объем обналичивания в секторе - 84 млрд.
- С 2013 года, по словам Чистюхина, регулятор вывел с рынка 452 недобросовестных и нежизнеспособных банка. За это время 7 крупных финансовых организаций прошли оздоровление. При этом в последнее время ЦБ не отозвал ни одной лицензии у крупных участников рынка, это показывает, что "рынок стал намного более устойчивым", отметил зампред Банка России.
- Российский аналог SWIFT, система передачи финансовых сообщений ЦБ РФ, насчитывает 557 участников из 20 стран, следует из презентации Чистюхина.
О жилье и ипотеке
- В 2023 году в России ввели более 105 млн кв. м жилья, рассказал глава ДОМ.РФ Виталий Мутко. Это больше, чем в рекордном 2022-м (102,7 млн кв. м).
- Рост цен на новостройки в 2024 году может приостановиться, а стоимость 1 кв. м на вторичном рынке - снизиться, считает Мутко.
- Он прогнозирует, что спрос на ипотеку останется достаточно высоким: "Количество ипотечных кредитов в этом году будет где-то в районе 1-1,3 млн. Это, конечно, может быть меньше, чем в 2023 году - 2 млн кредитов, - но надо исходить, что это на нормальном уровне 2022 года".
- По мнению Мутко, льготная ипотека в 2024 году, "скорее всего, <...> будет прекращена", а семейную преобразуют, поскольку этот год объявлен Годом семьи.