Долгосрочные сбережения, жилье и ВВП. О чем говорили на Дне финансов на выставке "Россия"

Не менее 9 млн россиян станут участниками программы долгосрочных сбережений к 2030 году, а объем вложений может составить 1,2 трлн рублей. Об этом заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин, открывая День финансов на международной выставке-форуме "Россия".

К программе присоединился глава Минфина Антон Силуанов, который после пленарной сессии прокатился на коньках. Во вторник ВДНХ посетил и премьер-министр Михаил Мишустин - он, в частности, побывал в студии ТАСС.

ТАСС собрал основные заявления на Дне финансов.

Об экономике России

Для повышения благосостояния россиян и развития бизнеса необходима устойчивая финансовая инфраструктура, отметил Мишустин. Он подчеркнул, что российская экономика растет, поскольку удалось нивелировать внешние риски.

По предварительным оценкам, за 11 месяцев 2023 года ВВП России вырос на 3,3%, а обрабатывающая промышленность - на 7,5%. "Положительные изменения видны в каждой отрасли", - сказал премьер-министр.

Силуанов уточнил, что прогноз по росту ВВП за 2023 год скорректирован в лучшую сторону - до 3,5%. Все планы и обязательства государства обеспечены бюджетом и будут выполнены, заверил он.

О долгосрочных сбережениях

Участниками программы долгосрочных сбережений, стартовавшей 1 января, к 2030 году станут не менее 9 млн россиян, ожидают в ЦБ. "Представляется, что программа долгосрочных сбережений позволит гражданам обеспечить свою жизнь на старости, обеспечить необходимый финансовый запас прочности. Для этого создано большое количество разных стимулов, в первую очередь это налоговые стимулы, возможность софинансирования", - сказал Чистюхин.

О ключевой ставке

Ключевая ставка в России к концу 2024 года может снизиться с нынешних 16% до 13%. Такой прогноз огласил в кулуарах выставки первый заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов.

О налогах

Глава Минфина на пленарной сессии отметил рост собираемости налогов в стране, связанный с изменениями в работе налоговой службы: "Платить налоги стало комфортно".

О банковском секторе

За 10 лет объем подозрительных операций в российском банковском секторе снизился в десятки раз, заявил Чистюхин. Из его презентации следует, что объем таких операций по выводу средств за рубеж, по предварительным данным, по итогам 2023 года составил 32 млрд рублей, а объем обналичивания в секторе - 84 млрд.

С 2013 года, по словам Чистюхина, регулятор вывел с рынка 452 недобросовестных и нежизнеспособных банка. За это время 7 крупных финансовых организаций прошли оздоровление. При этом в последнее время ЦБ не отозвал ни одной лицензии у крупных участников рынка, это показывает, что "рынок стал намного более устойчивым", отметил зампред Банка России.

Российский аналог SWIFT, система передачи финансовых сообщений ЦБ РФ, насчитывает 557 участников из 20 стран, следует из презентации Чистюхина.

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