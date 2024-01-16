Мутко допустил приостановку роста цен на новостройки в РФ в 2024 году

Генеральный директор ДОМ.РФ считает, что на вторичном рынке стоимость квадратного метра может снизиться

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Рост цен на новостройки в России может приостановиться в 2024 году, а на вторичном рынке стоимость квадратного метра - снизиться. Такое мнение высказал генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко в эфире телеканала "Россия-24".

"Спрос несколько будет сокращен. Думаю, что на вторичном рынке цены <...> могут пойти вниз. А на первичном рынке цены стабилизируются, рост цен будет ограничен", - сказал он.

По словам Мутко, прогнозы на 2024 год нужно строить с учетом текущей экономической реальности и того, что льготная ипотека на новостройки в середине года прекращает свое повсеместное действие, а семейную ипотеку правительство намерено продлить.