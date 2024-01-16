Силуанов: прогноз по росту ВВП РФ по итогам 2023 года скорректировали до 3,5%

Глава Минфина отметил, что итоговая оценка еще считается

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Прогноз по росту ВВП РФ по итогам 2023 года скорректирован в лучшую сторону - до 3,5%, итоговая оценка еще считается. Об этом журналистам сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на выставке "Россия".

"Прогнозы скорректированы в лучшую сторону, и 2022 год, и 2023 итоги по экономике - 3,5%, кто-то больше называет. Еще считают. Надо продолжать эту тенденцию, соответственно формировать те ресурсы, которые необходимы для решения задач, которые поставил президент", - сказал Силуанов.

Накануне министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что первая оценка роста ВВП РФ по итогам 2023 года после пересчета может подняться с 3,5% до около 4%. Решетников добавил, что всего существует пять оценок ВВП, статистика делает их постепенно.