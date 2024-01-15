Решетников не исключил повышения оценки роста ВВП РФ в 2023 году до 4%

Сейчас она составляет 3,5%, сообщил министр экономического развития

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Первая оценка роста ВВП РФ в 2023 году после пересчета может подняться с 3,5% до 4%. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников на Всероссийском муниципальном форуме в Москве.

"Первую оценку итогов 2023 года мы ожидаем в конце января, но те предварительные данные, которые у нас были по итогам 11 месяцев, наша оценка роста экономики 2023 года - 3,5%. Вполне возможно, <...> если параметры дооценки будут такие же, как они были предыдущие два года, то итоговый темп роста нашей экономики по 2023 году может составит около 4%", - сказал он.

Решетников добавил, что всего существует пять оценок ВВП, статистика делает их постепенно.

"И вот у нас, например, последняя оценка ВПП 2021-2022 годов, которая появилась, если не ошибаюсь, 28 декабря прошлого года, Росстат существенно улучшил оценку экономики. Вы знаете, что темп роста экономики в 2021 году составил итоговые уже, это пятая оценка, 5,9%, а оценка 2022 года изменилась с минус 2,1% до минус 1,2%. Иными словами, наше экономическое развитие за последние два года оказалось более чем на 1% (выше), чем мы до этого считали", - отметил министр.