Объем обналичивания средств в банковском секторе в 2023 году составил 84 млрд рублей

Объем подозрительных операций по выводу средств за рубеж в 2023 году предварительно составил 32 млрд рублей, сообщил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Объем обналичивания средств в банковском секторе по итогам 2023 года, по предварительным оценкам, составил 84 млрд рублей, следует из презентации, которую представил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин в ходе выступления на Дне финансиста в рамках международной выставки-форума "Россия".

Согласно представленным материалам, объем обналичивания средств в банковском секторе по итогам 2023 года предварительно составил 84 млрд рублей. Объем подозрительных операций по выводу средств за рубеж в 2023 году предварительно составил 32 млрд рублей.

"За прошедшие 10 лет объем операций с обналичиванием, подозрительных операций снизился в десятки раз. Мы понимаем, что это та работа, на которую нельзя закрывать глаза, даже если кажется, что сегодня все благополучно", - добавил Чистюхин.

В 2013 году объем обналичивания средств в банковском секторе, по данным ЦБ РФ, составлял 1,9 трлн рублей. Показатель снизился за 10 лет в 23 раза. Объем подозрительных операций по выводу средств за рубеж в 2013 году составлял 1,7 трлн рублей. Этот объем сократился более чем в 50 раз за 10 лет.