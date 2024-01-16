Глава ДОМ.РФ спрогнозировал в 2024 году сохранение высокого спроса на ипотеку

Виталий Мутко отметил, что выплаты на рождение детей и рост материнского капитала дают хорошую перспективу для повышения востребованности семейной ипотеки

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Спрос на ипотеку в России в 2024 году останется достаточно высоким, несмотря на прекращение программы по субсидированию ставки на новостройки, не привязанное к категории получателей. Об этом заявил глава госкомпании ДОМ.РФ Виталий Мутко.

"Мы видим, что количество ипотечных кредитов в этом году будет где-то в районе 1-1,3 миллиона. Это, конечно, может быть меньше, чем в 2023 году - 2 миллиона кредитов, но надо исходить, что это на нормальном уровне 2022 года", - сказал Мутко.

Он добавил, что в связи с тем, что 2024 год объявлен Годом семьи, он с большой вероятностью ожидает того, что семейная ипотека будет преобразована. По словам главы ДОМ.РФ, выплаты на рождение детей и рост материнского капитала дают хорошую перспективу для повышения востребованности семейной ипотеки. При этом уже продлены другие целевые программы - дальневосточная, арктическая, IT-ипотеки.

"Что касается льготной ипотеки, скорее всего, она будет прекращена, но мы бы видели ее как некую антицикличную меру, антикризисную. Она должна быть по-другому смоделирована, должна отключаться тогда, когда ключевая ставка и процентные ставки идут вниз. Надеюсь, что в ближайшее время все эти решения будут приняты", - заключил Мутко.