ВТБ планирует раскрыть 20 февраля отчетность по МСФО за 2023 год

Менеджмент определяется с датой проведения Дня инвестора, на котором будет представлена новая стратегия группы с 2024 года по 2026 год, добавил первый заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Группа ВТБ планирует раскрыть 20 февраля результаты работы банка за 2023 год по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), сообщил журналистам в кулуарах международной выставки-форума "Россия" первый заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Мы хотим 20 февраля раскрыть годовую отчетность по МСФО", - сказал он.

В настоящее время менеджмент ВТБ определяется с датой проведения Дня инвестора, на котором будет представлена новая стратегия группы с 2024 года по 2026 год, добавил Пьянов.

Ранее сообщалось, что по итогам 2023 года ВТБ рассчитывает получить рекордную чистую прибыль - выше 430 млрд рублей. Пьянов также прогнозировал, что чистая прибыль группы ВТБ по итогам 2024 года не превысит отметку в 400 млрд рублей, но будет больше 300 млрд рублей.