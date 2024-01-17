Китай в 2023 году увеличил добычу нефти до 208,91 млн тонн

Показатель по добыче природного газа вырос до 229,7 млрд куб. м, сообщило Государственное статистическое управление республики

ПЕКИН, 17 января. /ТАСС/. Компании нефтегазового сектора КНР в 2023 году нарастили добычу нефти на 2% (до 208,91 млн тонн), а природного газа - на 5,8% (до 229,7 млрд куб. м). Об этом сообщило Государственное статистическое управление КНР.

Как уточняется в распространенном докладе, среднесуточный объем добычи нефти в декабре достиг 569 тыс. тонн, газа - 670 млн куб. м. За 12 месяцев Китай нарастил объем нефтепереработки на 9,3%, до 734,78 млн тонн.

Согласно опубликованной статистике, в 2023 году Китай импортировал 563,99 млн тонн нефти (рост на 11%) и 119,97 млн тонн природного газа (увеличение на 9,9%).

Россия - ведущий экспортер энергоносителей в Китай. По данным китайской таможни, в 2022 году импорт российской нефти в КНР вырос на 8,2%, составив 86,24 млн тонн, а сжиженного природного газа - на 44%, до 6,5 млн тонн. Что касается трубопроводного газа, ранее "Газпром" объявил, что 12 января поставки по газопроводу "Сила Сибири" достигли рекордной отметки и в 2025 году следует ожидать выхода на полную экспортную производительность в 38 млрд куб. м газа в год.