Китай в 2023 году нарастил импорт угля на 61,8%

Объем поставок энергоресурса составил 474,41 млн тонн, сообщило Главное таможенное управление республики

ПЕКИН, 12 января. /ТАСС/. Поставки угля (включая лигнит) в Китай в 2023 году увеличились на 61,8% и составили 474,41 млн тонн. Об этом сообщило Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.

Согласно опубликованным данным, в стоимостном выражении угольный импорт за 12 месяцев повысился на 24,1%, достигнув $52,96 млрд. Только за декабрь поставки этого энергоносителя из-за границы увеличились по сравнению с ноябрем на 8,6%, до 47,29 млн тонн. По стоимости они выросли на 13,4%, до $5,15 млрд.

Россия уверенно увеличивает экспорт этого энергоносителя в Китай. Как следует из официальной статистики, в 2022 году РФ нарастила поставки каменного угля в КНР на 11,2%, до 59,52 млн тонн.

Согласно статистике ГТУ, в 2022 году Китай сократил импорт угольного сырья (включая лигнит) на 9,2%, до 293,2 млн тонн. Из них 126,1 млн тонн приходилось на каменный уголь.

Ипорт газа и нефти

Поставки природного газа в Китай из-за границы в 2023 году увеличились на 9,9% и составили 119,97 млн тонн, а нефти - на 11%, до 563,99 млн тонн, сообщило Главное таможенное управление КНР.

Согласно опубликованным данным, в стоимостном выражении импорт газа сократился на 8,1%, до $64,34 млрд. Что касается нефти, объем ее закупок за границей в денежном выражении уменьшился на 7,7%, до $337,49 млрд.

В декабре импорт газа Китаем вырос по сравнению с ноябрем на 15,4% и достиг 12,64 млн тонн. Объемы поставок нефти из-за рубежа за месяц повысились на 13,9%, до 48,36 млн тонн. По стоимости газовый импорт вырос на 28,8%, нефтяной - на 6,4% (до $7,45 млрд и $29,34 млрд соответственно).

Россия - ведущий экспортер энергоносителей в Китай. В частности, поставки по газопроводу "Сила Сибири" за 2023 год увеличились в 1,5 раза, до рекордных 22,7 млрд куб.м.

Согласно официальным подсчетам китайской стороны, импорт нефти республикой вырос в 2022 году в стоимостном выражении на 41,4%, до $365,51 млрд, а газа - на 25,7%, до $70,01 млрд. Физический объем закупленных за рубежом энергоносителей за тот же период составил 508,27 млн тонн (уменьшение на 0,9%) и 109,24 млн тонн (сокращение на 9,9%) соответственно.