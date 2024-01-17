Астраханские аграрии на обновление сельхозтехники потратили свыше 1 млрд рублей

В частности, в области закупили 219 тракторов и 2 зерноуборочных комбайна

АСТРАХАНЬ, 17 января. /ТАСС/. Более 1 млрд рублей было направлено в 2023 году в Астраханской области на модернизацию сельхозтехники местных аграриев. Почти вдвое по сравнению с прошлым годом увеличена закупка тракторов, сообщил ТАСС министр сельского хозяйства и рыбной промышленности региона Руслан Пашаев.

"В целях материально-технического обеспечения отрасли АПК Астраханской области в 2023 году приобретено около 460 единиц (в 2022 году - 337 единиц) сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму более 1 млрд рублей, в том числе 219 тракторов (в 2022 году - 114 единиц) на сумму более 790 млн рублей, 2 зерноуборочных комбайна для уборки широкого спектра зерновых и прочего сельскохозяйственного оборудования", - сказал Пашаев.

По словам Пашаева, по итогам 2023 года в рамках программных мероприятий вовлечено в сельскохозяйственное производство за счет проведения гидромелиоративных и культуртехнических мероприятий 1,54 тыс. га орошаемой пашни.

"Благодаря модернизации действующих и строительству новых производств, внедрению современных технологий и наличию стабильной сырьевой базы общая производственная мощность перерабатывающих предприятий региона достигла 450 тыс. тонн. Объем переработанного овощного сырья увеличился на 4% и составил 442 тыс. тонн за счет расширения ассортимента выпускаемой продукции и ее реализации под новыми торговыми марками", - пояснил Пашаев.

Ранее со ссылкой на Пашаева сообщалось, что астраханские аграрии собрали в 2023 году 2,5 млн тонн урожая овощебахчевой продукции и картофеля, что превышает аналогичный показатель прошлого года на 9%. В частности, урожай овощных культур вырос на 10% с объемом 1,7 млн тонн, что позволило региону занять первое место в России по этому показателю.

Сельское хозяйство - одна из стратегических отраслей Астраханской области. Лидирующие позиции в агропромышленном комплексе сохраняет отрасль растениеводства. В регионе работают более 150 сельхозпредприятий, около 3 тыс. фермерских хозяйств.