Посольство РФ обсуждает с турецкой стороной проблемы с банковскими переводами

Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов надеется, что получится найти решение, которое удовлетворяло бы и турецких экспортеров, продающих не подпадающие под санкции товары, и их российских партнеров

АНКАРА, 17 января. /ТАСС/. Российские дипломаты активно контактируют с турецкими властями в связи с проблемами с осуществлением банковских переводов из РФ в Турцию. Об этом сообщил журналистам российский посол в Анкаре Алексей Ерхов.

"Посольство и торговое представительство проводят интенсивные контакты с турецкими властями в связи с отказом ряда турецких банков осуществлять платежи российских хозяйствующих субъектов. Некоторые банковские учреждения прямо ссылаются на западные санкции, решение об ужесточении которых было принято в конце декабря прошлого года", - сообщил он. Посол выразил надежду, что "в результате предпринимаемых усилий получится найти решение, которое удовлетворяло бы и турецких экспортеров, продающих товары, совершенно не подпадающие под санкции, и их российских партнеров".

Газета Ekonomim сообщила в понедельник со ссылкой на источники в местном бизнес-сообществе, что турецкие экспортеры столкнулись с проблемой отказов банков проводить денежные переводы из России, предназначенные для оплаты поставки товаров. Как отмечается, проблема начала принимать серьезный характер с декабря прошлого года. Тогда многие экспортеры начали жаловаться, что не могут получать платежи в турецких лирах и рублях из России. Такие переводы либо отправлялись некоторыми частными банками обратно напрямую, либо отклонялись на начальном этапе совершения операции якобы в связи с тем, что оплата производится за санкционную продукцию. По данным газеты, такие денежные переводы почти прекратились с 1 января.

Источник ТАСС в банковской сфере Турции, комментируя публикацию делового издания, отметил, что проблемы с платежами могут быть связаны с регуляционными мерами Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). По его словам, местные банки ждут уточнения правил OFAC, поскольку они имеют широкие формулировки.