Кабмин одобрил включение двух районов ХМАО в границы Арктики

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщил, что на территории двух районов проживают 52 тыс. человек

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Правительство России одобрило расширение границ Арктической зоны РФ на два муниципалитета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: Березовский и Белоярский. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

В ходе заседания кабмина в четверг премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство подготовило законопроект о расширении границ Арктической зоны РФ за счет двух районов ХМАО. Он напомнил, что президент России Владимир Путин подчеркивал особое стратегическое значение Арктики как территории с колоссальными экономическими возможностями.

"Правительство одобрило внесение в Госдуму законопроекта о включении в территорию Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) двух муниципалитетов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: Березовского и Белоярского. Общая площадь двух ново-арктических районов как раз равна одной Греции - 130 тыс. кв. км", - сказано в сообщении Чекункова.

Министр подчеркнул, что на территории двух районов проживают 52 тыс. человек.

Глава Минвостокразвития напомнил, что благодаря вхождению в АЗРФ в муниципалитетах станут доступны все арктические льготы - условия ведения бизнеса, арктическая ипотека, бесплатные гектары.