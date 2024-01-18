Сотрудники правоохранительных органов покинули офис Wildberries в Москве

Компания указала, что в течение всего текущего дня работала в штатном режиме, в работе складов и сортировочных центров изменений не было

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов покинули офис онлайн-ретейлера Wildberries, в котором работали сегодня в связи с пожаром на складе в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении в официальном Telegram-канале пресс-службы Wildberries.

"Представители правоохранительных органов покинули офис Wildberries, в котором работали сегодня в связи с пожаром на складе в Шушарах", - говорится в сообщении.

Компания указывает, что в течение всего текущего дня работала в штатном режиме, в работе складов и сортировочных центров изменений не было. "Работа по установлению причин пожара продолжается, мы оказываем все необходимое содействие", - добавляет онлайн-ретейлер.

Ранее Wildberries сообщил, что в офисе компании в Москве в четверг работали правоохранительные органы в связи с пожаром на складе в Санкт-Петербурге.