РБК: сгоревший в Шушарах склад Wildberries не был застрахован

По данным источников издания, компания обсуждала заключение страхового договора, но до подписания дело так и не дошло

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Здание склада Wildberries, сгоревшего 13 января в Шушарах, было не застраховано. Об этом стало известно РБК от двух источников на рынке страхования.

Один из них сообщил, что незадолго до происшествия компания вела переговоры о заключении договора с одной из крупных компаний, "но до подписания дело так и не дошло".

Ретейлер заявил изданию, что не может разглашать информацию о страховании имущества в рамках действующих договорных отношений, при это не уточнив, о каких договоренностях идет речь.

Ранее представитель компании сообщил ТАСС, что товар на складе застраховали на период хранения и перевозки, а вопрос страхования не влияет на обязательства компании перед ее партнерами.