Путин планирует участвовать в церемонии заливки бетона на АЭС "Эд-Дабаа" в Египте

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что "Россия является абсолютно безоговорочным лидером атомной индустрии в мировом масштабе"

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин готовится принять участие в церемонии заливки первого бетона в основание четвертого энергоблока на атомной электростанции (АЭС) "Эд-Дабаа" в Египте, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Оно [участие Путина] готовится, это очень важная церемония. Продолжается наше сотрудничество с египетскими партнерами в самых различных областях, это наш очень важный партнер, в том числе в этой высокотехнологичной области, столь важной для дальнейшего развития Египта", - сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что "Россия является абсолютно безоговорочным лидером атомной индустрии в мировом масштабе". "Мы оказываем услуги лучше, качественнее, дешевле, здесь другим участникам этого рынка очень сложно выдерживать конкуренцию с нами", - указал пресс-секретарь российского лидера.

Как сообщалось ранее, заливка первого бетона на четвертом блоке АЭС "Эд-Дабаа" будет означать окончание подготовительного периода и переход к основному этапу капитального строительства всех блоков станции.

"Эд-Дабаа" - первая атомная электростанция в Египте, которая будет построена Росатомом в провинции Матрух на берегу Средиземного моря примерно в 300 км к северо-западу от Каира. Это первый крупный проект Росатома в Африке. До 2028 года госкорпорация построит четыре блока станции с реакторами ВВЭР-1200 и будет на протяжении всего жизненного цикла АЭС (60 лет) поставлять ядерное топливо, а также оказывать услуги по подготовке персонала, проводить техобслуживание и ремонт в течение 10 лет после пуска каждого блока. Также контрактом предполагается сооружение до 2028 года первого модуля сухого контейнерного хранилища отработавшего ядерного топлива. В Египте рассчитывают, что АЭС выйдет на полную мощность к 2030 году.