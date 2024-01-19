Акции в Башкирии, Ближний Восток и членство в БРИКС. Темы брифинга Пескова

Протестные акции в Башкирии, обострение напряженности на Ближнем Востоке, а также новые члены БРИКС стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Владимир Путин работает в Кремле.

Президент уже принял участие в крещенских купаниях: "Традиционно сегодня утром он это сделал по случаю Крещения".

Даты визита Путина в КНДР пока не определены, "по-прежнему продолжается согласование по дипломатическим каналам".

Церемония заливки первого бетона четвертого энергоблока АЭС "Эд-Дабаа", в которой по видеосвязи должны принять участие Путин и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси, готовится. "Продолжается наше сотрудничество с египетскими партнерами". "Россия является абсолютным, безоговорочным лидером атомной индустрии в мировом масштабе. мы оказываем услуги лучше, дешевле, качественнее".

О поддержке Путина

Уровень "доверия, поддержки президента на протяжении многих-многих лет" стабильно высокий.

Важны не численные показатели, а "одобрение людьми того, что делает президент", их ощущение. Важно, что люди "чувствуют на себе результаты этой работы" - "круглосуточной зачастую".

Заметно и "поступательное движение в развитии страны", хотя "накатывают пандемии, накатывают различные санкции в отношении нас".

Об акциях в Башкирии

"Там нет массовых беспорядков и массовых протестов". "Есть отдельные проявления", они "относятся к компетенции местных властей и органов правопорядка".

Юридическая формулировка ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки) не "определяет количество людей, принимающих участие". "Акции, которые не были в установленном порядке согласованы, то они подпадают под определенные статьи".

О ситуации на Ближнем Востоке

"Уровень напряжения и эскалации - они зашкаливают". "Это не может не быть предметом для глубокой обеспокоенности".

Обострение в регионе - следствие в том числе "того страшнейшего кризиса, который мы наблюдаем в Газе". В Москве наблюдают "некоторые признаки" его расширения.

"По дипломатическим каналам российской стороны осуществляются постоянные контакты" с Ираном, Пакистаном, всеми странами как и региона, и зоны вокруг него.

"Призываем все стороны <...> к сдержанности и к дипломатии". "Это единственное, что может помочь встать на путь деэскалации".

О расширении БРИКС

"Очередь желающих ассоциироваться с БРИКС достаточно большая, это вызывает удовлетворение". Многие страны считают "траекторию на членство в БРИКС, отвечающей национальным интересам".

Решение Аргентины пока не присоединяться к БРИКС "вызывает сожаление, но это суверенное право Аргентины, и мы с уважением относимся к любому решению Буэнос-Айреса". Россия допускает, что Аргентина решит "со временем <...> все-таки вернуться в БРИКС".

Несмотря заявления, будто Саудовская Аравия пока не присоединилась к БРИКС, Россия продолжает контакты с Эр-Риядом. "Исходим из того, что Саудовская Аравия ориентируется на членство в БРИКС, иной информацией мы пока не располагаем".

О французских наемниках в Харькове

"На высшем уровне никаких предложений провести беседу [между Москвой и Парижем] не было". О последствиях удара ВС РФ по скоплению боевиков в Харькове, где погибли французские наемники, "идет разговор через наших дипломатов".

"То, что со стороны киевского режима воюет много иностранных наемников, мы заявляли неоднократно. Каждый раз снова это наше утверждение находит подтверждение".

О зерновой сделке