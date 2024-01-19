Песков: Россия исходит из договоренностей о членстве Саудовской Аравии в БРИКС

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Москва продолжает контакты с Эр-Риядом

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Россия ориентируется на договоренности о членстве Саудовской Аравии в БРИКС, иной информацией Кремль пока не располагает, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что Эр-Рияд еще якобы не принял окончательное решение по поводу участия в объединении.

"Мы исходим из того, что Саудовская Аравия ориентируется на членство в БРИКС. Иной информацией мы пока не располагаем", - сказал представитель Кремля.

Он отметил, что Москва продолжает контакты с Эр-Риядом. "Эта тема в том числе затрагивалась в ходе недавнего визита в Эр-Рияд президента [РФ Владимира] Путина", - напомнил представитель Кремля.

Группа БРИКС с момента основания в 2006 году прошла через две волны расширения. В 2011 году к первоначальному составу, в который входили Бразилия, Россия, Индия и Китай, присоединилась ЮАР. В августе 2023 года в объединение пригласили сразу шесть новых членов, включая Аргентину, однако в конце декабря она отказалась от вступления. Пять новых членов - Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия - начали полноценную работу в БРИКС с 1 января.