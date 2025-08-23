Дмитрий Греков отметил, что оттуда еще никогда никого не снимали

БИШКЕК, 23 августа. /ТАСС/. Транспортировать российскую альпинистку Наталью Наговицину с пика Победы в горах Тянь-Шаня невозможно. Об этом ТАСС сообщил начальник базового лагеря Южный Иныльчек, который находится на пике Победы, Дмитрий Греков.

"Ее [Наговицину] искать не надо, мы знаем, где она находится. Просто туда добраться невозможно. Оттуда вообще еще никогда никого не снимали за всю историю. Руками нереально спустить, только вертолетом, а таких вертолетов у нас в Кыргызстане нет", - сказал он.

Ранее источник в киргизском МЧС сообщил ТАСС, что "погодные условия в этом году уже не позволят спасателям добраться до Наговициной", такая возможность появится только летом 2026 года.

Греков подтвердил, что направлявшаяся на поиски Наговициной группа спасателей прекратила операцию. "Спасательная группа пошла наверх, руководителю стало плохо. Проблемы со спиной", - отметил он. По его словам, этот человек принимал участие в первой спасательной операции в составе команды, которая вылетела на поиски на вертолете, но при возвращении пострадала при жесткой посадке вертолета. "Ребята спустились и их сегодня вывезли на вертолете", - заверил начальник лагеря.

Как он считает, тело погибшего итальянского альпиниста, который также входил в состав группы Наговициной, можно будет попробовать забрать с пика в 2026 году. "С ним попроще, он находится намного ниже, где-то на 6 800 м, а она (Наговицина) - на 7 200 м", - пояснил Греков.

Российская альпинистка, которая из-за сломанной ноги не может передвигаться, с 12 августа находится на пике Победы на небольшой площадке на высоте около 7 200 м. На несколько сотен метров ниже находится тело итальянского альпиниста, который был в группе с Наговициной и подходил к ней после того, как она получила травму. Он умер от отека мозга, его тело спасатели также планируют спустить. Два других участника группы были эвакуированы. В поисково-спасательной операции были задействованы восемь квалифицированных альпинистов, а также вертолет Ми-8 Минобороны Киргизии. Высота пика Победы составляет 7 439 м. Он считается одним из самых сложных для восхождения в мире. За все время на нем погибли более 80 альпинистов.