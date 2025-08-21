МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Пик Победы (высота 7 439 м), расположенный в Тянь-Шане на границе Киргизии и Китая, считается одной из самых опасных вершин мира. Именно там на данный момент находится сломавшая ногу российская альпинистка Наталья Наговицина.
ТАСС собрал факты о горной вершине.
- За считанные часы температура там может падать до -40 °С, а скорость ветра достигать ураганных значений;
- альпинистам во время восхождения приходится преодолевать несколько ледовых и скальных участков, проводить недели на высоте свыше 6 000 м, что существенно повышает риск истощения и обморожений;
- альпинисты часто попадают под лавину во время восхождения;
- пик Победы стал местом трагической гибели более 100 человек, а несколько экспедиций числятся пропавшими без вести;
- показатель успешных восхождений остается крайне низким, что делает гору одной из самых смертоносных среди "семитысячников" постсоветского пространства;
- по статистике, каждый третий, добравшийся до вершины, не возвращается;
- среди погибших есть известные российские альпинисты - Сергей Балданов и Николай Тотмянин.