Погодные условия в этом году уже не позволят спасателям добраться до альпинистки

БИШКЕК, 23 августа. /ТАСС/. Поиски российской альпинистки Натальи Наговициной, которая находится на пике Победы в Киргизии, возобновятся в следующем году. Об этом ТАСС сообщил источник в киргизском МЧС.

"Погодные условия в этом году, будем реалистами, уже не позволят спасателям добраться до Наговициной", - сказал он. По его словам, на вершине пика Победы в настоящее время наблюдаются сильный ветер, метель, температура воздуха по ночам опускается до минус 30 градусов по Цельсию.

"Все эти факторы не позволяют добраться до Наговициной", - подчеркнул собеседник агентства. Поэтому, продолжил он, возможность добраться до места нахождения российской альпинистки появится только летом следующего года.

23 августа в МЧС Киргизии заявили ТАСС о приостановке поисково-спасательной операции из-за плохих погодных условий. Спасатели, добравшиеся на высоту 6 100 м, вынуждены были вернуться.

Российская альпинистка с 12 августа находится на пике Победы на небольшой площадке на высоте около 7 200 м. У нее сломана нога, она не может передвигаться. На высоте примерно 6 900 м находится тело итальянского альпиниста, который был в группе с Наговициной и подходил к ней после того, как она получила травму. Он умер от отека мозга, его тело спасатели также планируют спустить. Два других участника группы были эвакуированы.

В поисково-спасательной операции задействовали восемь квалифицированных альпинистов, а также вертолет Ми-8 Минобороны Киргизии.

Высота пика Победы составляет 7 439 метров. Он считается одним из самых сложных для восхождения в мире. За все время на нем погибли более 80 альпинистов.