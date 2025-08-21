В составе группы с альпинисткой Наговициной были россиянин и двое иностранцев

В представительстве президента Киргизии в Иссык-Кульской области указали, что итальянский альпинист погиб, австриец и гражданин России живы

БИШКЕК, 21 августа. /ТАСС/. Россиянин, итальянец и австриец были в составе группы с российской альпинисткой Натальей Наговициной, которая сейчас находится на склоне пика Победы со сломанной ногой. Об этом ТАСС сообщили в представительстве президента Киргизии в Иссык-Кульской области.

В представительстве указали, что итальянский альпинист погиб, австриец и гражданин России живы. "Тело итальянца Луки Синигилья находится на высоте 6900 м, ведутся работы по его транспортировке. Роман Мокринский (Россия) и Гюнтер Зигмунд (Австрия) живы", - отметили в ведомстве.

Относительно Наговициной в представительстве сообщили, что "она по-прежнему находится на высоте 7200 м в разорванной палатке".

Наговицина сломала ногу при спуске с пика Победы, высота которого составляет 7 439 м. Сразу после ЧП альпинист из Италии доставил ей воду, спальный мешок и палатку, но через некоторое время итальянец скончался от отека мозга. По информации источника ТАСС в киргизском МЧС, спасатели рассчитывают добраться до альпинистки в ближайшие дни. Операцией по эвакуации россиянки занимается Минобороны Киргизии.