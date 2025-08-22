По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, деятельность правительства РФ одобряют 51% опрошенных

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину согласно опросу, проведенному с 11 по 17 августа, составляет 79,2%. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Исследование проводилось среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 79,2% участников опроса (плюс 0,9 п.п.), уровень одобрения деятельности президента вырос на 1,4 п.п. и составляет 76,5%", - отмечается в материалах соцслужбы.

Деятельность правительства РФ одобряют 51% опрошенных (плюс 0,3 п.п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина - 51,6% респондентов (минус 0,2 п.п.). О доверии Мишустину заявили 60,1% опрошенных (плюс 0,1 п.п.).

Высказали респонденты и свое отношение к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 34,4% (плюс 0,2 п.п.), лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 30,5% (плюс 1,2 п.п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 22,3% (плюс 0,7 п.п.), председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 9,8% (без изменений).

Уровень поддержки "Единой России" составил 34,7% (плюс 1,9 п.п.), КПРФ - 9,3% (минус 0,6 п.п.), ЛДПР - 10,5% (минус 0,4 п.п.), "Справедливой России - За правду" - 4,2% (плюс 0,5 п.п.), "Новых людей" - 7,8% (без изменений).