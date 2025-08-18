Правда ли, что дачникам запретили продавать урожай?

А что на самом деле? 2

Действительно, со следующего месяца в силу вступают изменения в закон о садоводстве. В основном они коснулись понятийного аппарата. В частности, уточнены определения садового земельного участка, хозяйственных построек, имущества общего пользования.

Изменения в законе о садоводстве устанавливают прямой запрет на создание садовых участков там, где не допускается ведение садоводства или огородничества для собственных нужд, объясняет ТАСС эксперт в сфере ЖКХ, главный редактор сайта "Дом и двор" Павел Степура. "Законом предотвращается дробление земельных участков, устанавливается прямой запрет на раздел жилых, садовых домов, хозяйственных построек и гаражей. Также запрещено отчуждение участков отдельно от таких строений", — отмечает эксперт.

Заявления о том, что новый закон запрещает дачникам предпринимательство, некорректны, поскольку такая деятельность в принципе не предусмотрена законом о ведении садоводства и огородничества для собственных нужд. "Ведение на личном участке в СНТ (садовое некоммерческое товарищество — прим. ТАСС) коммерческой деятельности — это использование земли не по целевому назначению, что отражено в Земельном кодексе, — комментирует ТАСС руководитель общественной приемной общероссийской общественной организации "Союз садоводов России" Людмила Бурякова. — За это предусмотрен штраф, причем с 2015 года его стали начислять исходя из кадастровой стоимости земли (0,5–1%, но не менее 10 тыс. рублей — для физических лиц). А если кадастровая стоимость не определена, то штраф составляет 10–20 тыс. рублей для физлиц. Это все зафиксировано в КоАП РФ давно, и новых штрафных санкций нет".

Людмила Бурякова конкретизирует: "Если вы на своем участке содержите, например, питомник для собак и торгуете ими, то это коммерческая деятельность и нецелевое использование земли. Ведь для питомника нужно приобретать землю с соответствующим видом разрешенного использования земли, брать разрешение в СЭС, в Ветеринарной службе и т.д.". При этом новый закон не содержит ни слова о запрете дачникам продавать излишки урожая, добавляют в Союзе садоводов.

По словам депутата Государственной думы Никиты Чаплина, "внутри частных участков теперь станет нельзя разворачивать магазины, мастерские с приемом клиентов или мини-отели без смены категории земли. Зато личное ведение хозяйства, удаленная работа без потока посетителей и долгосрочный наем дома для проживания без гостиничных услуг остаются допустимыми при отсутствии систематической коммерции и с учетом устава СНТ". При этом, как разъясняет депутат, закон сохраняет право дачников разводить кроликов, кур и другую сельхозптицу, если это не перерастает в предпринимательскую деятельность.

Как и прежде, частное лицо может продавать излишки урожая со своего участка без налогообложения (правда, касается это только растительной продукции). Для этого дачникам необходимо соблюдать два условия:

размер участка не должен превышать 50 соток;

выращивать урожай необходимо самостоятельно, без привлечения наемных рабочих.

Если хотя бы один из пунктов не выполняется, необходимо регистрироваться в налоговом органе и платить налог. Подтвердить же соответствие требованиям можно справкой от правления СНТ или местной администрации.

"Излишки урожая можно реализовать на колхозных рынках, где дачникам должны предоставить бесплатные места, на ярмарках выходного дня", — разъясняет Людмила Бурякова и добавляет, что "на землях общего назначения в СНТ, ТСН (товарищество собственников недвижимости — прим. ТАСС) по согласованию с муниципальной администрацией можно открывать магазины".