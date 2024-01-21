Песков: Путин и ас-Сиси дадут команду на заливку бетона на АЭС "Эд-Дабаа"

Речь идет о совместном участии президентов РФ и Египта в церемонии, сообщил пресс-секретарь главы российского государства

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси на предстоящей неделе выступят на церемонии на строящейся египетской АЭС "Эд-Дабаа", сообщил ТАСС пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Речь идет о совместном участии [президентов двух стран] в церемонии. Они выступят и дадут команду на заливку первого бетона", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о планах общения президентов РФ и Египта.

Ранее в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" сообщалось о планах президента РФ на следующей неделе по видеосвязи принять участие в церемонии заливки первого бетона на четвертом энергоблоке АЭС "Эд-Дабаа". Сам Песков 19 января говорил, что российский лидер готовится принять участие в церемонии заливки первого бетона в основание четвертого энергоблока на египетской АЭС, но не называл дату.

Заливка первого бетона на четвертом энергоблоке АЭС "Эд-Дабаа" будет означать окончание подготовительного периода и переход к основному этапу капитального строительства всех блоков станции. В октябре 2023 года Путин говорил, что строительство российскими специалистами четвертого блока АЭС "Эль-Дабаа" идет с опережением графика. Глава государства обращал внимание на то, что это флагманский проект на Африканском континенте, при этом Россия не ограничивается строительством станции, а вместе с египетскими специалистами с нуля создает целую отрасль.

"Эд-Дабаа" - первая атомная электростанция в Египте, которая будет построена Росатомом в провинции Матрух на берегу Средиземного моря примерно в 300 км к северо-западу от Каира. Это первый крупный проект Росатома в Африке. До 2028 года госкорпорация построит четыре блока станции с реакторами ВВЭР-1200 и будет на протяжении всего жизненного цикла АЭС (60 лет) поставлять ядерное топливо, а также оказывать услуги по подготовке персонала, проводить техобслуживание и ремонт в течение 10 лет после пуска каждого блока. Также контрактом предполагается сооружение до 2028 года первого модуля сухого контейнерного хранилища отработавшего ядерного топлива. В Египте рассчитывают, что АЭС выйдет на полную мощность к 2030 году.