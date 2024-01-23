Более 90 египетских компаний заключили с Росатомом контракты на сумму более $1 млрд

Генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев заявил, что ежедневно на строительстве АЭС "Эд-Дабаа" работают более 16 тыс. человек

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Более 90 компаний из Египта стали партнерами Росатома на строительстве АЭС "Эд-Дабаа", с ними заключено 285 контрактов. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на церемонии заливки первого бетона для блока №4 АЭС.

"Сегодня более 90 компаний Египта стали нашими партнерами, с ними заключено 285 контрактов. Таким образом, российская сторона, безусловно, выполняет взятые на себя обязательства в части локализации, и объем заказов сегодня у египетских поставщиков превысил $1 млрд 200 млн", - сказал Лихачев. По его словам, ежедневно на строительстве станции работают более 16 тыс. человек.

Эта атомная электростанция, подчеркнул Лихачев, является флагманом российско-египетского сотрудничества в области энергетики. Ее эксплуатация повысит ВВП страны более чем на 1%.

"Эд-Дабаа" - первая атомная электростанция в Египте, которая будет построена Росатомом в провинции Матрух на берегу Средиземного моря примерно в 300 км к северо-западу от Каира. Это первый крупный проект Росатома в Африке. До 2028 года госкорпорация построит четыре блока станции с реакторами ВВЭР-1200 и будет на протяжении всего жизненного цикла АЭС (60 лет) поставлять ядерное топливо, а также оказывать услуги по подготовке персонала, проводить техобслуживание и ремонт в течение 10 лет после пуска каждого блока. Также контракт предполагает сооружение до 2028 года первого модуля сухого контейнерного хранилища отработавшего ядерного топлива. Первый бетон в основание блока №1 АЭС "Эд-Дабаа" был залит в июле 2022 года, блока №2 - в ноябре того же года, блока №3 - в мае 2023 года. В Египте рассчитывают, что АЭС выйдет на полную мощность к 2030 году.