Евродепутат заявил, что 13-й пакет санкций осложнит положение промышленности в ЕС

По словам Георга Майера, Брюссель обсуждает запрет на импорт российского алюминия

ВЕНА, 23 января. /ТАСС/. Антиросийские рестрикции Евросоюза влияют лишь на его жителей, включение запрета на импорт алюминия из РФ в 13-й пакет санкций может крайне негативно сказаться на европейской промышленности. Об этом заявил евродепутат Георг Майер, представляющий Австрийскую партию свободы (АПС) в Европарламенте.

"Единственными людьми, на которых экономически влияет санкционная политика Брюсселя, являются миллионы граждан ЕС, поскольку государствам Евросоюза по-прежнему приходится покупать российские энергоносители - по завышенным ценам и через зарубежных посредников, таких как Азербайджан. У Еврокомиссии заканчиваются активы, на которые все еще можно наложить санкции", - приводит текст заявления политика пресс-служба АПС.

По словам евродепутата, в настоящее время Брюссель обсуждает запрет на импорт российского алюминия. При этом Майер подчеркнул, что Еврокомиссия "полностью игнорирует тот факт, что европейская промышленность уже находится под давлением из-за негативного влияния санкционных пакетов на цены на энергоносители". Он также отметил, что искусственное повышение стоимости импортируемого алюминия "может стать последней каплей" для промышленных предприятий ЕС.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что Евросоюз начал обсуждение 13-го пакета санкций против России. По информации агентства, ограничения, которые планируется принять к 24 февраля, обсуждались 17 января на встрече послов стран сообщества. Речь шла о расширении санкционных списков, дополнительных торговых ограничениях, а также о мерах по борьбе с обходом рестрикций.

Впоследствии представитель ЕС подтвердил журналистам в Брюсселе, что Евросоюз намерен ввести новые санкции против России ко второй годовщине начала специальной военной операции на Украине.