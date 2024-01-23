Посол РФ назвал АЭС "Эд-Дабаа" новым символом сотрудничества России и Египта

По словам Георгия Борисенко, заливка бетона в основание четвертого блока означает, что строительство электростанции входит в решающую фазу

ЭД-ДАБАА /Египет/, 23 января. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Атомная электростанция (АЭС) "Эд-Дабаа", строительство которой ведется на египетском побережье Средиземного моря при участии госкорпорации "Росатом", станет новым символом сотрудничества между Египтом и Российской Федерацией. Таким мнением с корреспондентом ТАСС поделился посол России в Египте Георгий Борисенко после церемонии заливки первого бетона на четвертом блоке станции.

"Сегодняшнее событие на АЭС "Эд-Дабаа" очень важно для развития российско-египетских отношений", - отметил российский посол. По его словам, заливка бетона в основание четвертого блока означает, что "строительство электростанции входит в решающую, полномасштабную фазу". Теперь, добавил Борисенко, "в процессе сооружения находятся уже все четыре энергоблока, и в 2028 году первый из них должен вступить в строй, а к 2030 году вся электростанция должна полностью функционировать".

"Мы ожидаем, что "Эд-Дабаа" станет новым образцом, символом российско-египетского сотрудничества, как и Асуанская Высотная плотина, которую в свое время совместно сооружали наши страны", - резюмировал посол Российской Федерации.

В формате видеоконференции в мероприятии участвовали президенты Египта ас-Сиси и России Владимир Путин.

"Эд-Дабаа" - первая атомная электростанция в Египте, которая будет построена Росатомом в провинции Матрух на берегу Средиземного моря примерно в 300 км к северо-западу от Каира. Это первый крупный проект Росатома в Африке. До 2028 года госкорпорация построит четыре блока станции с реакторами ВВЭР-1200 и будет на протяжении всего жизненного цикла АЭС (60 лет) поставлять ядерное топливо, а также оказывать услуги по подготовке персонала, проводить техобслуживание и ремонт в течение 10 лет после пуска каждого блока. Также контрактом предполагается сооружение до 2028 года первого модуля сухого контейнерного хранилища отработавшего ядерного топлива. В Египте рассчитывают, что АЭС выйдет на полную мощность к 2030 году.