Тульская область обеспечит выплаты мобилизованным в других регионах землякам

Размер выплат составит 255 тыс. рублей

ТУЛА, 23 января. /ТАСС/. Жители Тульской области, которые были мобилизованы или проходят службу по призыву в других регионах и заключили контракт сроком на год и более, получат региональные выплаты в размере 255 тыс. рублей. Ранее эти средства единовременно предоставлялись только контрактникам, сообщила пресс-служба облправительства.

"Теперь единовременная выплата в размере 155 тыс. рублей будет предоставляться тулякам, призванным на военную службу по мобилизации или проходящим военную службу по призыву в других регионах России, которые в 2024 году заключили контракт сроком на один год и более. Кроме того, такие туляки получат региональную выплату в размере 100 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что ранее эти выплаты полагались тем, кто был направлен на службу по контракту пунктом отбора или военным комиссариатом Тульской области. Перечень участников СВО - получателей меры поддержки, расширен по поручению губернатора Алексея Дюмина. "В итоге жители Тульской области, призванные на военную службу по мобилизации или проходящие военную службу по призыву в других регионах России и заключившие в 2024 году контракт о прохождении военной службы сроком на один год и более, с учетом федеральной выплаты в 195 тыс. рублей получат 450 тыс. рублей", - добавили в пресс-службе.