Участниками САР на острове Русский в Приморье стали 67 компаний

Общий объем активов предприятий оценили в 5 трлн рублей

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Участниками специального административного района (САР) на острове Русском в Приморье уже стали 67 компаний. Об этом сообщил вице-премьер - полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев во время пленарной сессии "Роль Дальнего Востока в экономическом, социальном и геополитическом развитии России в ближайшие десятилетия" на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

"Режим специального административного района помог вернуть нам в Россию 67 крупнейших предприятий с собственным объемом активов порядка 5 трлн рублей", - сказал он.

За 2022 год количество крупных компаний, переехавших из-за рубежа в САР на Русском, достигло 20, а общий объем их активов превысил 2,7 трлн рублей. В октябре 2023 года Трутнев сообщал, что 63 компании редомицилировали свои активы в САР.

САР - это территории, на которых действует правовой режим специального административного района. Режим САР функционирует не только на острове Русский, но и на острове Октябрьский (Калининградская область) с августа 2018 года. Цель таких районов - создать условия для привлечения зарубежного бизнеса и инвестиций, в том числе с российскими "корнями", из иностранных юрисдикций.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов.

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