Проблемы с поставками из-за ситуации в Красном море могут сказаться на инфляции в Европе

По данным The Wall Street Journal, европейские компании находятся в более уязвимом положении по сравнению с США в связи с нарушением цепочек поставок, так как около 40% европейской торговли с Азией осуществлялось через Красное море

НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /ТАСС/. Европейские страны могут столкнуться с ростом инфляции, если проблемы с поставками товаров из-за ситуации в Красном море продолжатся. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее данным, если связанные с транспортировкой грузов издержки будут сохраняться, они могут привести к новому инфляционному давлению в Европе и, вероятно, снимут вопрос об ожидаемом снижении процентных ставок. Экономисты и руководители центральных банков европейских стран обеспокоены тем, что последние сбои в поставках могут привести к росту инфляции, аналогичному тому, который наблюдался в разгар пандемии в 2020-2021 годах, хоть и в гораздо меньших объемах.

Как отмечает газета, европейские компании находятся в более уязвимом положении по сравнению с США в связи с нарушением цепочек поставок, так как около 40% европейской торговли с Азией осуществлялось через Красное море. Изменение маршрутов доставки в его обход, поясняет издание, повлияло на стоимость транспортировки товаров. Согласно индексу логистической платформы Freightos, средняя стоимость контейнерных перевозов выросла более чем в два раза с конца декабря минувшего года. На некоторых маршрутах, которые соединяют Китай и Европу, транспортные издержки продемонстрировали еще более значительный рост.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменские повстанцы-хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ), с середины ноября 2023 года хуситы атаковали более 20 гражданских судов в Красном море. 18 декабря министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты совместно с партнерами и союзниками на Ближнем Востоке работают над созданием международной коалиции по противостоянию угрозе со стороны хуситов.