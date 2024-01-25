Путин призвал поддержать Калининградскую область в условиях новых вызовов и реалий

По словам президента, действия некоторых стран привели к проблемам в экономике региона

КАЛИНИНГРАД, 25 января. /ТАСС/. Действия некоторых стран, попытки блокировать Калининградскую область привели к проблемам в экономике региона, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию области. Регион необходимо поддержать в этой ситуации, подчеркнул глава государства.

Путин напомнил об особой географии отделенной от остальной территории РФ области. "В силу этого противоправные действия некоторых стран - нарушения логистических цепочек, попытки транспортной блокады, - конечно же, затрудняют работу предприятий. Это отразилось и на ключевых показателях", - обратил внимание президент.

"Это отразилось и на ключевых показателях", - обратил внимание Путин. По словам главы государства, хотя в целом по России за 11 месяцев 2023 года промышленное производство выросло на 14,6%, в Калининградской области - сократилось на 7,7%. "Мы должны дополнительно поддержать развитие региона с учетом этих вызовов и сложившихся новых реалий", - подчеркнул Путин.

Президент сообщил, что уже побеседовал с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым, и в регионе "в целом ситуация исправляется". "Но надо время, чтобы преодолеть этот провал, который у нас был, - добавил Путин. - Это касается и экономики, и стимулов для бизнеса, особенно малого и среднего предпринимательства".

Путин обратил особое внимание на создание "комфортных условий для жизни людей" в области. "Здесь тоже такая, явная тенденция к увеличению постоянно проживающего населения: за последнее время население выросло на 16%, уверенно превысило 1 млн человек [и составило] 1 млн 33 тыс.", - добавил глава государства.