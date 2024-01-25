Национальные интересы, демография и Кант. О чем Путин говорил со студентами в Калининграде

Россия с уважением относится к интересам своих партнеров и никому не позволит пренебрегать ее собственными, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами в Калининграде.

Глава государства напомнил о повышении минимального размера оплаты труда, а значит, и социальных выплат, анонсировал увеличение президентских и правительственных стипендий, а также призвал изучать труды Иммануила Канта.

ТАСС собрал основные тезисы Путина.

О Канте и национальных интересах

Призыв Канта "Имей мужество пользоваться собственным умом" "как нельзя актуален сегодня": "Страна должна жить своим умом. <...> Это со всем не значит, что мы плевать хотели на интересы других. Потому что руководствоваться своими интересами и добиваться успеха - это значит с уважением относиться к интересам наших партнеров. Мы так и делаем, но мы никогда не позволим пренебрегать интересами России".

"В некоторых странах, у наших соседей, этот тезис подзабыли. Все, многие, во всяком случае, живут чужим умом. Это до добра их не доведет и не доводит".

Труды Канта следует изучать и сейчас: "Кант, конечно, - это один из самых великих мыслителей и того времени, и нашего. Фундаментальный мыслитель".

О выплатах и стипендиях

"Размер минимальной заработной платы будем повышать. С этого года он будет уже существенно повыше. А это, в свою очередь, отражается на всех других выплатах, включая социальные пособия".

Кроме того, власти повысят президентские и правительственные стипендии - они составят 30 тыс. и 20 тыс. рублей в месяц соответственно: "Есть к чему стремиться, надо хорошо учиться".

О демографии

Семьи следует создавать пораньше, чтобы в них рождалось больше детей, ведь если первый ребенок появится "где-то в 30", то "на второго уже нет ни сил, ни времени": "А для того чтобы обеспечить рост народонаселения, это как минимум нужно, чтобы в семье было три ребенка".

"Никто не знает, что такое демография, в чем суть демографических процессов. Сейчас я сказал это публично, <...> на меня сейчас набросятся демографы, скажут: "Ты не знаешь и помалкивай, а мы-то знаем". На самом деле ни фига они не знают, потому что разобраться в том, что происходит с демографией, очень сложно".

О Всемирном фестивале молодежи

Заявки на участие во Всемирном фестивале молодежи прислали 300 тыс. человек из 190 стран мира: "Это мероприятие обещает быть масштабным, мощным, красивым".

"Какой-то постоянно функционирующий общий орган, координирующий контакты, в том числе и тех, кто хочет к нам приехать и приедет, наверное, был бы востребован. Я обязательно попрошу коллег в правительстве этим заняться".

Об обновлении высшего образования

Переход к обновленной системе высшего образования будет плавным, а разницы в статусе между новыми дипломами и уже полученными бакалаврскими не будет. "Надеюсь, что никаких проблем в этом смысле не возникнет. Мы постепенно, постепенно, именно плавно будем переходить на эту новую систему".

"Потребность у людей в получении высшего образования действительно есть, но этому, безусловно, способствует и в известной степени политика государства, потому что мы постоянно увеличиваем количество бюджетных мест".

"Я сам из рабочей семьи, и мама, и отец - рабочие люди. Они стремились во что бы то ни стало создать мне условия для того, чтобы я получил высшее образование".

О кампусах

До 2030 года в России планируется построить 25 студенческих кампусов: "Сейчас уже 8 строятся, еще 9 готовятся".

"Все задумано таким образом, чтобы не только студенты вуза могли этим [кампусом] пользоваться, и студенты других вузов, и не только студенты, и жители. Имеется в виду совместное использование спортивных площадок, библиотек, бассейнов и так далее".

О задаче педагога