Путин поставил задачу добиться роста экономики Калининградской области в новых условиях

Президент предложил обсудить, какие меры следует дополнительно включить в программу социально-экономического развития региона

КАЛИНИНГРАД, 25 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил о важности добиться роста экономики Калининградской области в нынешних условиях. Глава государства в настоящее время проводит совещание по социально-экономическому развитию региона.

"Наша задача - добиться динамичного роста экономики региона в новой для него ситуации. В этой связи прошу детально рассказать, что уже предусмотрено по линии поддержки бизнеса в программе [развития] Калининградской области, а также обязательно обсудить вопросы транспортной доступности региона, в частности, доставки грузов в область и вывоза готовой экспортной продукции в другие регионы России и на глобальные рынки", - сказал Путин.

Он предложил обсудить, что необходимо учесть в предстоящей работе, какие меры следует дополнительно включить в программу социально-экономического развития Калининградской области.

В ходе своего выступления министр экономического развития РФ Максим Решетников отметил, что благодаря решениям президента в работе региона, экономика Калининградской области не только устояла и адаптировалась, но и имеет твердые перспективы развития. "Мы дальше с регионом будем оперативно реализовывать те задачи, которые возникают", - добавил министр.

Путин в свою очередь добавил, что нужно удержать тренд развития региона.