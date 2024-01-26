Вице-премьер: переход на риск-ориентированный подход на 37% эффективнее проверок бизнеса

Эффективность проведения проверок на основании такого подхода составляет 89%, отметил Дмитрий Григоренко

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Эффективность проведения проверок в России на основании риск-ориентированного подхода составляет 89%, эффективность традиционных проверок - только 52%. Об этом сообщил вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко на встрече с бизнесом в Координационном центре правительства на Международной выставке-форуме "Россия".

В настоящее время действующим законодательством все риски разделены на шесть категорий - от низкого до чрезвычайно высокого.

"Весь прошлый год мы уделяли развитию риск-ориентированного подхода, и у нас следующие результаты: если в среднем по обычным проверкам эффективность составляет 52%, то есть каждая вторая проверка находит нарушения, то есть каждая вторая проверка была назначена правильно, то при риск-ориентированном подходе у нас 89% эффективность. То есть речь идет о том, что из 10 проверок 9 проводятся по делу", - сказал он.

Вице-премьер отметил, что задача проверяющих - сделать так, чтобы бизнесу "было выгоднее соблюдать нормы и правила, чем их не соблюдать". "На текущем этапе цель реформы [контрольно-надзорной деятельности] - это полный переход на риск-ориентированный подход при проведении проверок", - пояснил вице-премьер.

Григоренко напомнил, что реформа контрольно-надзорной деятельности началась в 2019 году. Из действующих на тот момент 318 тыс. норм и правил было отменено 143 тыс., остальные актуализированы. Эта мера позволяет бизнесу экономить порядка 200 млрд рублей ежегодно.