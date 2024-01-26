Wildberries произведет второй этап выплат компенсаций за пострадавший в Шушарах товар

В пресс-службе ретейлера заявили, что завершить анализ суммы возмещений по каждому продавцу планируется до конца февраля

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Онлайн-ретейлер Wildberries произведет второй этап выплат компенсаций за товар, пострадавший при пожаре на складе в Шушарах, сообщила пресс-служба компании.

"На следующей неделе вторая часть продавцов, чьи товары пострадали, получит первые частичные выплаты. Сумма компенсации, как и в прошлый раз, не финальная. Она будет уточняться. Мы хотим поддержать ваш бизнес и начать перечисление средств как можно скорее", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Wildberries также заявили, что завершить анализ суммы возмещений по каждому продавцу планируется до конца февраля. "Понимаем, что у вас остается много вопросов. Задать их можно нашим специалистам. В разделе "Поддержка", в категории "Недельные оплаты" мы создали специальную тему "Компенсация Шушары". Сотрудники службы поддержки ответят на все обращения в порядке очереди", - добавили в пресс-службе.