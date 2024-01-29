Оверчук заявил, что значимость МТК Север - Юг возрастет из-за ситуации в Красном море

Вице-премьер РФ отметил, что этот коридор сможет обеспечивать Европу грузами на более комфортных условиях

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Значимость международного транспортного коридора Север - Юг повысится с учетом нестабильности в Красном море. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук в интервью журналу "Эксперт", которое было опубликовано в первом номере издания в 2024 году.

"Основное внимание уделяется развитию МТК Север - Юг. <…> Север - Юг - это наиболее короткий маршрут, проходящий на всем своем протяжении по территориям дружественных нам стран. С учетом того, что сейчас наблюдается в районе Красного моря, Север - Юг будет приобретать глобальное значение и обеспечивать ту же Европу грузами на более комфортных условиях", - сказал он.

Российский вице-премьер напомнил, что РФ вместе с Казахстаном, Ираном и Туркменией в 2022 году ввела в действие регулярное железнодорожное сообщение с выходом к портам Индийского океана. Кроме того, по его словам, ведется подготовка к началу строительства недостающего железнодорожного участка Решт - Астара в Иране.

Оверчук отметил, что РФ стремится к развитию в тесном взаимодействии с соседями по ЕАЭС. "В августе 2022 года распоряжением Евразийского межправительственного совета утвержден перечень приоритетных интеграционных инфраструктурных проектов в сфере транспорта. Этот перечень определяет автомагистрали, которые будут иметь статус приоритетных интеграционных проектов, - продолжил он. - Ожидается, что в начале февраля этот перечень пополнится двумя проектами Республики Казахстан и двумя проектами Киргизской Республики".

Вице-премьер РФ добавил, что Евразийская экономическая комиссия проводит работу по сопряжению российского интеграционного проекта с китайской инициативой "Один пояс - один путь". "Мы планируем развивать автомобильные и железные дороги или участвовать в соответствующих проектах в Монголии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Туркменистане, Азербайджане, Армении и Иране. Мы заинтересованы в строительстве Трансафганской железной дороги, а также развиваем морские связи с азиатскими и африканскими странами, - заключил он. - Именно там мы видим наши перспективные рынки".