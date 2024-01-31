В Минсельхозе назвали стабильной ситуацию с топливом для аграриев

Совместно с Минэнерго и профильными компаниями ведомство согласовывает объемы топлива на 2024 год

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Ситуация с топливом для аграриев стабильная, Минсельхоз РФ совместно с Минэнерго и профильными компаниями согласовывает объемы топлива на 2024 год. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в ходе Всероссийского агрономического совещания на Международной выставке-форуме "Россия".

"Говоря о технике, скажу пару слов про ГСМ. В разгар осенних полевых работ 2023 года мы столкнулись с проблемами в части доступности топлива. Правительством был оперативно принят ряд решений, которые позволили остановить рост цен и завершить уборочную. Сейчас ситуация стабильная. Совместно с Минэнерго и профильными компаниями согласовываем объемы топлива на 2024 год", - сказал он.

Патрушев добавил, что совместно с "Газпромом" министерство расширяет практику использования газа в качестве энергоносителя в АПК. "В прошлом году было заключено соответствующее соглашение", - отметил министр. "В соответствии с ним производители расширяют номенклатуру техники, которая может использовать газомоторное топливо. Для стимулирования спроса уже предусмотрены льготный лизинг и льготное кредитование. Думаем над дальнейшим усилением поддержки этого направления", - рассказал глава министерства.

Ранее Минсельхоз сообщал, что некоторые регионы России отмечают рост цен на отдельные виды ГСМ для аграриев. Патрушев высказывал опасения, что дефицит топлива у аграриев может остановить полевые работы. В свою очередь, глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов заявлял, что российские нефтяные компании пообещали обеспечить аграриев топливом в период посевной кампании.

В начале октября 2023 года заместитель министра сельского хозяйства РФ Андрей Разин заявил, что Минсельхоз отмечает снижение цен на топливо для аграриев и рассчитывает на дальнейшую корректировку цен.