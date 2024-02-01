ФРС США сообщила, что вряд ли снизит ставку на заседании в марте

Председатель Федеральной резервной системы отметил, что сроки будут зависеть от уверенности в том, что инфляция находится на устойчивом пути к целевому показателю 2%

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Руководящий комитет Федеральной резервной системы (ФРС) США вряд ли решится снизить базовую процентную ставку на следующем заседании в марте. Об этом заявил в среду председатель ФРС Джером Пауэлл.

Журналисты спросили его, ожидается ли снижение ставки в марте. "Я бы сказал, что вряд ли комитет достигнет такого уровня уверенности к мартовскому заседанию, который позволил бы ему определить март как самое подходящее время для этого. Но это еще предстоит узнать. Я бы не стал говорить о ближайшей перспективе. Я не думаю, что март - это наиболее вероятный вариант для этого", - ответил Пауэлл на пресс-конференции по итогам прошедшего январского двухдневного заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (руководство регулятора).

По его словам, "почти все" члены комитета "выступают за снижение ставки в этом году", тем не менее "сроки будут зависеть от уверенности [руководства ФРС] в том, что инфляция находится на устойчивом пути к [целевому показателю] 2%". Как подчеркнул председатель финансового регулятора, существуют риски, которые могут заставить ФРС начать медленнее или быстрее снижать ставку. "Мы говорили [на заседании] о том, что есть риски, которые заставят нас действовать медленнее: например, более сильная инфляция, более устойчивая инфляция. Есть риски, которые, если возникнут, заставят нас действовать быстрее или раньше [опустить ставку]. Это ухудшение ситуации на рынке труда", - отметил Пауэлл.

ФРС 31 января сохранила базовую ставку на уровне 5,25-5,5%. Это решение единогласно приняли все члены комитета. Следующее заседание состоится 19-20 марта. Рынки ожидают, что регулятор снизит ставку на заседании, которое пройдет 30 апреля - 1 мая.