Председатель ФРС не считает, что США уже добились "мягкой посадки" для экономики страны

Джером Пауэлл при этом отметил, что инфляция все еще значительно выше целевого показателя

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Американским властям не удалось пока еще добиться для экономики страны так называемой мягкой посадки, которая предполагает стабилизацию при снижении уровня инфляции, отсутствии значительного роста безработицы и рецессии. Об этом заявил в среду председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка, Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам двухдневного заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (руководство финрегулятора).

Его спросили, удалось ли ФРС добиться "мягкой посадки". "Не сказал бы, что мы этого достигли", - отметил Пауэлл.

"Думаю, что нам еще есть куда двигаться. Инфляция все еще значительно выше целевого показателя [2%]. Конечно, я рад, и мы довольны прогрессом, но мы не объявляем о победе в данный момент. Мы считаем, что нам еще есть куда стремиться", - добавил он.

Потребительские цены в Соединенных Штатах выросли по итогам прошлого года на 3,4%. Американские аналитики полагали, что данный показатель составит около 3,1%. По мнению газеты The Washington Post, инфляция в США "снижается постепенно, но не ровно". В 2022 году этот показатель составлял 6,5%. Спустя полтора года после того, как цены взлетели до максимальных отметок за последние четыре десятилетия в США (в июне 2022 года инфляция составляла 9,1%), инфляция на все виды товаров и услуг значительно снизилась. При этом реальные цены на многие продукты, арендную плату и т. п. по-прежнему выше, чем несколько лет назад.