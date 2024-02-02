S&P Global: Великобритания больше всего пострадала от кризиса судоходства в Красном море

В исследовании агентства отмечается, что среди рассматриваемых в исследовании британских компаний 12% сообщили об увеличении времени доставки

НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /ТАСС/. Британские компании больше других несут потери от перебоев в морских перевозках через Красное море из-за эскалации ближневосточного конфликта. Об этом говорится в опубликованном в четверг исследовании американской компании S&P Global.

"Данные за январь указывают лишь на умеренное влияние как на цепочки поставок, так и на цены от перебоев в судоходстве в Красном море, тем не менее в некоторых странах, в частности в Великобритании, материальное влияние больше, чем в других", - говорится в исследовании агентства. В нем также отмечается, что "кризис в Красном море оказал наихудшее влияние на производителей Соединенного Королевства".

Отмечается, что среди рассматриваемых в исследовании британских компаний 12% сообщили об увеличении времени доставки. Вслед за Великобританией по этому показателю идет Греция (9%) и Франция с Германией (8%).