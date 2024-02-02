Мишустин отметил пользу форума Digital Almaty для развития инноваций в ЕАЭС

Премьер напомнил, что президент России Владимир Путин в целом неоднократно отмечал важность активизации взаимодействия участников "пятерки" в области цифровой трансформации

АЛМА-АТА, 2 февраля. /ТАСС/. Форум Digital Almaty позволяет странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обменяться опытом в сфере инноваций, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на пленарной сессии форума.

Он поблагодарил Казахстан и лично своего коллегу Алихана Смаилова и президента республики Касым-Жомарта Токаева за гостеприимную встречу и отличную организацию. "Это мероприятие дает хорошую возможность сверить часы по развитию интеграционных процессов в области инноваций и наметить дальнейшие совместные шаги", - убежден Мишустин.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин в целом неоднократно отмечал важность активизации взаимодействия участников "пятерки" в области цифровой трансформации, подчеркивал, что современные технологии и решения в сфере экономической деятельности должны внедряться в "пятерке" на базе единых принципов и подходов.